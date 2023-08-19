170 وظيفة شاغرة في شركات القطاع الخاص لذوي الهمم.. اعرف الشروط

يبحث ذوي الهمم المختلفة وأصحاب ضعف البصر عن وظائف شاغرة للعمل في شركات القطاع الخاص، وهو ما كشف عنه موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال توافر أكثر من 170 وظيفة.

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عددا من الشروط والمؤهلات والتي يمكن التقدم لها من خلال رابط «فرصنا»، أو من خلال التوجه مباشرة للشركة، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مسؤولين مبيعات خارجية

اسم الشركة: أمان.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 34 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الحوافز الإضافية: 3000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مدخل بيانات

اسم الشركة: الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء.

مقر العمل: العجوزة - الجيزة.

سنين الخبرة: سنة - ‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة أمن

اسم الشركة: حسن علام للأندية الرياضية KODE.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 40.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 400 - 600 جنيه مصري.

وظيفة مسئول نظافة

اسم الشركة: حسن علام للأندية الرياضية KODE.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 40.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 400 - 600 جنيه مصري.

وظيفة فرد أمن

اسم الشركة: حسن علام للأندية الرياضية KODE.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهر.

العمالة المطلوبة: 40.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 400 - 600 جنيه مصري.

وظيفة هاوس كيبنج خدمات نظافة

اسم الشركة: حسن علام للأندية الرياضية KODE .

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 25.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 400 - 600 جنيه مصري.

وظيفة مشرف أمن

اسم الشركة: حسن علام للأندية الرياضية KODE .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: فرد واحد.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الإضافية: 700 - 1500 جنيه مصري.

وظيفة منسق إداري

اسم الشركة: حسن علام للأندية الرياضية KODE.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنتان-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام/ أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الإضافية: 700 - 1500 جنيه مصري.