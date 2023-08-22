في عيد ميلادها.. لماذا لا تهوى صفاء الطوخي الأضواء؟

رغم نجاحها الفني الكبير، وقدرتها على كسب ثقة الجمهور في الأعمال التي تُقدمها، وعدم تصدر اسمها لأي أزمة في الوسط الفني، إلا أنها لا تهوى الأضواء والظهور عبر الإعلام، وتكتفي بما تُقدمه من أعمالٍ فنية فقط، سواء على مستوى السينما أو التليفزيون.

إنها الفنانة صفاء الطوخي، التي تحتفل بعيد ميلادها الثامن والخمسين، اليوم الثلاثاء، وتُعد حواراتها التليفزيونية معدودة للغاية، طوال مسيرتها الفنية، وما حققته من نجاحات، إلا أنها لا تميل للأضواء والظهور بالقنوات، حيث بررت ذلك، بأنها تفتقد تلك المهارة.

حوار تلفزيوني نادر مع صفاء الطوخي

وقالت صفاء الطوخي، في حوارٍ تليفزيوني لها، مع الإعلامية منى الشاذلي، إنّ الظهور في الإعلام وتحت الأضواء، يتطلب مهارة خاصة، كما هو الحال مع التمثيل، الذي يحتاج إلى موهبة فنية بالتأكيد، متابعة «لست مغرمة بالأضواء، ومُقلة جدًا جدًا في الإعلام، لأنّ الحضور ومواجهة الجمهور والجلوس أمام محاور تليفزيوني يتطلب الموهبة».

وتابعت «أنا بحب شغلي فقط، أمام الكاميرا وعلى المسرح، لكن في الحياة أنا صفاء فقط، بشخصيتي الطبيعية العادية، لكن الإعلام والأضواء يضعوني في قالب لا يُشبهني نوعًا ما، أحب الظهور على طبيعتي بشكلٍ تلقائي للغاية».