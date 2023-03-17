صفاء الطوخي في برنامج معكم على CBC: عشت طفولة غير نمطية

تحدثت الفنانة صفاء الطوخي عن طفولتها، وذكرياتها مع والديها الأديب عبد الله الطوخي والكاتبة الكبيرة فتحية العسال، خلال حوارها ببرنامج معكم منى الشاذلي على قناة cbc، موضحة أنها عاشت طفولة غير نمطية، لا سيما مع السجن المتكرر لوالدتها بسبب كتاباتها قبل نحو 50 عامًا.

نشأت في بيت ثقافة وفن

أوضحت صفاء الطوخي، أنها نشأت في منزل مصري أصيل، ملئ بأحاديث الثقافة والفنون، قائلة: «على قد البيت ما كان مختلف جداً، على قد ما كان بيت مصري وتقليدي جدا زي كل البيوت، لكن كان فيه طعم الثقافة والفنون والتمرد».

أراء مختلفة

تابعت خلال لقاءها في برنامج معكم: «والدتي ليها سوابق كتير في الاعتقال بسبب كتاباتها، منها مرّات مكنتش أنا لسه اتولدت، لكن آخر مرة كنت أنا في ثانوي تقريبا وقت حركة اعتقالات سبتمبر التي نفذها الرئيس الراحل أنور السادات واعتقلوا فيها كل الناشطين السياسيين والكتّاب وقتها».

مسرحية سجن النسا

أضافت: «والدتي رغم ذلك تساندنا، وترسل لنا من محبسها خطابات مهربة، وفي الزيارات كانت بتقولنا إن هي لما دخلت المعتقل والباب اتقفل قالت خلاص أنا دخلت تجربة جديدة وهعيشها، وفعلا خرجت من التجربة بمسرحية سجن النسا المليئة بشخصيات حقيقية».