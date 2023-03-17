صفاء الطوخي: لا أمتلك موهبة الظهور الإعلامي.. وعبلة كامل ممثلة «مش هييجي زيها»

حلت الفنانة صفاء الطوخي ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي على قناة cbc، للحديث عن مسيرتها الفنية وأعمالها الدرامية الأخيرة، وأبرز المحطات في حياتها، فضلا عن طفولتها وحياتها الشخصية، وردت على التساؤلات المتكررة حول غيابها الإعلامي لفترات طويلة.

وأكدت أنها ليست مغرمة بالأضواء، وقليلة الظهور الإعلامي طوال مسيرتها الفنية قائلة: بشوف إن دي موهبة تانية غير موهبة التمثيل، يعني الحضور ومواجهة الجمهور والحوار مع الإعلاميين دي حاجات بتربكني.

عدم الظهور

تابعت صفاء الطوخي خلال لقاءها في برنامج معكم: أنا بحب شغلتي اللي قدام الكاميرا وعلى المسرح، إنما في الحياة أنا صفاء بس، الظهور في الإعلام بيحطني في قالب مش شبهي شوية.

عبلة كاملة فنانة استثنائية

وتحدثت صفاء الطوخي عن علاقتها بالفنانة عبلة كامل، قائلة: عبلة كامل صديقتي الجميلة والفنانة الاستثنائية، دي حبيبتي، ولا زالت العلاقة مستمرة إلى حد كبير جدا، وقت مسلسل لن أعيش في جلباب أبي كانت لسه متخرجة من المعهد وكانت صغيرة جدا، وتخنت مخصوص عشان المسلسل، عبلة ممثلة مش هييجي زيها تاني خالص.

وعن مشاركتها في المسلسل قالت صفاء الطوخي: استغربت جدا لما اتعرض عليا الدور، وكنت وقتها لسه في معهد الفنون المسرحية وكنت في سنة تالتة، واللي عامل ابني خالد العيسوي كان زميلي في السيكشن، وكنا بنعمل بالليل مشروعات المعهد.