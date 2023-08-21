«المصرية لمنظار عنق الرحم»: نستهدف السيدات والكوادر الطبية برحلة الـ«1000 كيلو»

كشف الدكتور محمد إبراهيم العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لإطلاق رحلة الـ«1000 كيلو»، يتم من خلال 3 برامج رئيسية تابعة للوزارة، وهي برامج «وعي للتنمية المجتمعية، 2 كفاية، معارض ديارنا للحرف التراثية اليدوية»، لكونه أكثر البرامج التي تستهدف التوعية والتمكين الاقتصادي خاصة للسيدات.

وأشار رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، خلال مؤتمر صحفي لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الشرائح المستهدفة ضمن رحلة الـ«1000 كيلو»، هم السيدات والكوادر الطبية.

رحلة الـ1000 كيلو تستهدف 3 محاور

وأوضح «العزب»، أن رحلة الـ1000 كيلو، تستهدف 3 محاور؛ الأول محور التدريب والذي يشمل الأطباء والتمريض في مختلف المجالات بمشاركة الأطباء داخل وخارج مصر، ثم التوعية بأهمية عدد من الموضوعات؛ منها: الصحة الإنجابية وتنظيم الحمل لسلامة الأم والجنين ووسائل منع الحمل، من خلال تغير المفاهيم المغلوطة عن تلك الوسائل، بالإضافة إلى سرطان عنق الرحم، من خلال التعريف به، والاكتشاف المبكر عنه وتوفير الأدوية والعلاجات للسيدات المصابة به، بجانب سرطان الرئة والقولون.

وأوضح أن آخر هدف من أهداف رحلة الـ«1000 كيلو»، هو التمكين الاقتصادي للسيدات داخل المحافظات المختلفة، من خلال تنظيم ورش عمل بشأن ريادة الأعمال للسيدات المنتجات لتحسين المنتج وتسويقه وانتشاره، والسيدات أيضا الراغبين في إنشاء مشروعات.