خبير سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الجزائر تسعى للانضمام لمجموعة «بريكس»

قال الدكتور علي ربيج، أستاذ العلوم السياسية من الجزائر، إن حجم تطلع الجزائر للانضمام إلى مجموعة «بريكس» كبير للغاية، مشيرًا الى أن هذا الانضمام فرصة بالنسبة للجزائر أن تكون ممثلة من قبل وزير المالية لرئيس الجمهورية لعضوية البريكس

20 دولة أخرى

وأضاف «ربيج» خلال مداخل ببرنامج «حديث المغرب العربي»، والذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجزائر تقدمت مع 20 دولة أخرى، على اعتبار أن هذه المنظمة اليوم تعتبر واحدة من الفاعلين الرئيسيين للنظام الدولي الاقتصادي، لأنها تضم واحدة من اقتصاديات الدول الأكثر نموا وتأثيرا، وهي فرصة بأن تكون دول عربية عضو في هذا التجمع إلى جانب التجمعات الاقتصادية الأخرى.

الابتعاد عن الضغوط السياسية

وتابع أستاذ العلوم السياسية، بأن الجزائر اليوم مهتمة أكثر بهذه المنظمة لأنها واحدة من المنظمات التي تعتمد على الشفافية والابتعاد عن الضغوط السياسية، وكذلك العدالة في الشأن الاقتصادي الدولي، ونتجه اليوم إلى تعدد الأقطاب و«عندما نستمع إلى وزير خارجية روسيا والحديث عن العملات الدولية ومحاولة مزاحمة ومنافسة الدولار من قبل هذه العملات، وإذا حدث هذا التغير سيكون تاريخي في مسار التطور الاقتصاد الدولي والنظام الدولي الجديد».

وأضاف «عشنا مراحل سابقة كان بها سيطرة واضحة للدولار الأمريكي ومقاربة أحادية تعتمد على استغلال ثروات الدول الضعيفة والدول العربية، وكانت تخدم هذه الاقتصاديات الدولية».

وأكد: «الاهتمام العربي والإفريقي بهذه المنظمة يشعرنا أن روسيا والصين يمكنهما أن تغيرا من معادلات النظام الدولي الاقتصادي على الأقل».