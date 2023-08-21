ميناء دمياط يستقبل سفينة قادمة من روسيا مُحملة بـ33 ألف طن قمح

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 33 سفينة.

وبحسب بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، من بين السفن المتواجدة في الميناء السفينة «SANTY»، والتي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 130 مترا وعرضها 31 مترا، والقادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21759 طنا، تشمل 7586 طن يوريا، و949 طن رمل، و5988 طن مخلفات بنجر، و3210 طن مولاس، و397 طن أسمنت معبأ، و3629 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45574 طنا، تشمل 16500 طن خردة، و1834 طن خشب زان، و3208 طن أبلاكاش، و4000 طن ذرة، و20032 طن قمح.

أما حركة الصادر من الحاويات فسجلت 962 حاوية مكافئة، و133 حاوية مكافئة واردة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1500 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح لـ125575 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150595 طنًا.

مغادرة 3 قطارات

وغادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3684 طن قمح، متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي، و4 وحدات نهرية «بارج» بعد أن قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 1130 طنا من القمح متجهه إلى إمبابة، بعد انتهائها من تفريغ شحنة تقدر بحوالي 1150 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا ونقلها إلى السفينة «ALRAQEEM» مباشرة دون عمليات تفريغ أو شحن وسيطة «Double Berth»، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5533 شاحنة.