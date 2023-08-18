موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. مصادر بـ«التعليم العالي» توضح

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة 2023؛ ليتمكنوا من معرفة الكلية التي رُشّحوا لها، ونستعرض في السطور التالية وفقاً لمصادر موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، إنّ موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون مطلع شهر سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، على أن تستمر المرحلة حتى الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب، موضحة أنّ التسجيل لها يكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

تقليل الاغتراب

وأوضحت المصادر، أنّ موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وفقًا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في هذا الشأن، موضحة أنّ المرحلة الثالثة تشمل الطلاب الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2023، وكذلك الناجحين في امتحانات الدور الثاني.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة

وكانت وزارة التعليم العالي أوضحت تنسيق العديد من الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة وفقا لتنسيق العام الماضي كالتالي:

- حقوق انتساب موجه أسيوط: 245 درجة.

- آداب انتساب موجه حلوان 245 درجة.

- حقوق انتساب موجه حلوان: 244 درجة.

- آداب انتساب موجه الفيوم: 244 درجة.

- حقوق انتساب موجه أسوان: 244 درجة.

- آداب انتساب موجه بنات عين شمس: 244 درجة.

- آداب انتساب موجه دمياط: 244 درجة

- آداب انتساب موجه بور سعيد: 244 درجة

- حقوق انتساب موجه بنها: 244 درجة.