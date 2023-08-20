ينتظر طلاب الثانوية العامة معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 أدبي، مع قرب انتهاء مرحلة التنسيق الثانية التي بدأت الثلاثاء 15 أغسطس وتنتهي اليوم الأحد 20 أغسطس في السابعة مساء.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 أدبي

وحددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية والذي جاء مقاربًا للعام الماضي مما يجعل مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 أدبي كالآتي:

معهد عالي خدمة اجتماعية اسكندرية بمصروفات 237.0 درجة.

الفني التجاري بطنطا 237.0 درجة.

تربية فنية حلوان بالزمالك 237.0 درجة.

تربية نوعية فنية الإسكندرية 236.0 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 236.0 درجة.

الفني التجاري بشبرا 236.0 درجة.

العالي خدمة اجتماعية بنها 236.0 درجة.

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر 236.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف 236.0 درجة.

الفني التجاري بقنا 236.0 درجة.

العالي للغات 6 أكتوبر 236.0 درجة.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 235.0 درجة.

العالي للغات بمصر جديدة 235.0 درجة.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 235.0 درجة.

تربية نوعية فنية بنها 234.0 درجة.

الفني التجاري بسوهاج 234.0 درجة.

الفني التجارب بدمياط 234.0 درجة.

الفني التجاري بالمطرية 234.0 درجة.

الفني التجاري بقويسنا 234.0 درجة.

الفني التجاري بالمنصورة 234.0 درجة.

معهد الاسكندرية العالي للإعلام بسموحة 234.0 درجة.

تربية نوعية فنية القاهرة 233.0 درجة.

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 233.0 درجة.

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 233.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 233.0 درجة.

سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 233.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 233.0 درجة.

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 232.0 درجة.

التقديم في تنسيق المرحلة الثانية والثالثة

ويمكن للطلاب التقديم في تنسيق المرحلة الثانية والثالثة من هنا وهو موقع تنسيق الخاص بطلاب الثانوية العامة.