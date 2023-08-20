يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 علمي، خاصة بعد قرب انتهاء مرحلة التنسيق الثانية، التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي 15 أغسطس، واستمرت لمدة 6 أيام.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 علمي

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه جرى تحديد الحد الأدنى للشعبة العلمية 60% والشعبة الأدبية 58%، في تنسيق المرحلة الثانية وهو مقارب للعام الماضي مما يجعل مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 علمي هذا العام كالآتي:

حقوق انتساب موجه أسيوط: 245.0 درجة.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية: 245.0 درجة.

آداب انتساب موجه حلوان: 245.0 درجة.

حقوق انتساب موجه حلوان: 244.0 درجة.

آداب انتساب موجه الفيوم: 244.0 درجة.

حقوق انتساب موجه أسوان: 244.0 درجة.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس: 244.0 درجة.

آداب انتساب موجه دمياط: 244.0.

آداب انتساب موجه بور سعيد: 244.0.

حقوق انتساب موجه بنها: 244.0.

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية: 244.0.

حقوق انتساب موجه طنطا: 244.0.

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم: 243.0.

حقوق انتساب موجه المنصورة: 243.0.

آداب انتساب موجه بني سويف: 243.0.

آداب انتساب موجه أسوان: 243.0.

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس: 243.0.

آداب انتساب موجه العريش: 242.0.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة: 242.0.

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة: 242.0.

آداب انتساب موجه أسيوط: 242.0.

حقوق انتساب موجه مدينة السادات: 242.0.

تربية (طفولة) سوهاج: 242.0.

تربية بني سويف رياضة: 242.0.

آداب انتساب موجه المنيا: 242.0.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي: 242.0.

تربية نوعية بنها: 242.0.

القاهرة العالي، علوم حاسب، قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول رياضة: 241.0.

آداب انتساب موجه سوهاج: 241.0.

تربية السويس رياضة: 241.0

آداب انتساب موجه الوادي الجديد: 241.0

تربية نوعية عين شمس: 241.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط: 240.0

فني تمريض عين شمس: 240.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 240.0

رابط التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة

وحددت وزارة التعليم العالي، رابطا من أجل التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة من هنا بعد أن يجرى الإعلان عن موعد بدئها بعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية.