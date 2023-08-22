طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء اليوم

يؤدي طلاب الدور الثاني بالصف الثالث الثانوي، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين، وإجراءات مشددة لمواجهة الغش بتفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية.

امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات بالوزارة تتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية بكافة المحافظات المتواجدين للتأكد من وصول ورق الأسئلة الخاصة بامتحان الاقتصاد والاحصاء، بالإضافة علي الاطمئنان علي تواجد ممثلي وزارة الداخلية، وسير الامتحانات بانضباط دون أي مشاكل.

ووجهت وزارة التعليم، تعليمات هامة لرؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة، بمراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من عدم دخول الطلاب إلى اللجان بالهواتف المحمولة أو الأجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة.

تعليمات هامة للطلاب

كما شددت وزارة التربية والتعليم، علي ضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب بامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني أثناء دخولهم اللجان، والتصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين أو أي محاولا غش.

كما وجهت وزارة التعليم، رؤساء اللجان بالتنبيه على طلاب الثانوية العامة بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.