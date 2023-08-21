فيلم «البطة الصفرا» لـ محمد عبد الرحمن يحقق 25 ألف جنيه في يوم

حقق فيلم «البطة الصفرا»، إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس الأحد، تقدر بـ25 ألفا و337 جنيها، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إجمالي إيرادات فيلم «البطة الصفرا»

واقتربت إجمالي إيرادات الفيلم من تخطي المليون و600 ألف جنيه في أول أسبوع عرض بالسينما، وجاء فيلم «البطة الصفرا»، في المركز الثامن بقائمة الإيرادات اليومية، وسبقه في قائمة الإيرادات من حيث الترتيب وهي أفلام «العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، خمس جولات» .

قصة فيلم «البطة الصفرا»

في إطار كوميدي تدور قصة فيلم «البطة الصفرا» من خلال أزمة يتورط فيها باحث اجتماعي داخل أحد السجون مع مجرمة خطيرة، وتقع لهما مواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال فيلم «البطة الصفرا»

فيلم «البطة الصفرا» بطولة محمد عبدالرحمن، وغادة عادل، وصلاح عبدالله، وأنوشكا، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وتأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.