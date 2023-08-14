935 ألف جنيه إيرادات فيلم «البطة الصفرا» لغادة عادل خلال 5 أيام

لم ينجح فيلم «البطة الصفرا» في تحقيق إيرادات مرتفعة خلال أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي، إذ حقق أمس الأحد 139 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وصل إجمالي إيرادات فيلم «البطة الصفرا» لـ935 ألف جنيه، لتقارب تحقيق المليون الأول من الإيرادات في اليوم الخامس لعرضه في السينمات، وحقق في اليوم الأول 219 ألف جنيه، وفي ثاني أيام عرضه 212 ألف جنيه، وفي اليوم الثالث 219 ألف جنيه، وحقق في اليوم الرابع 146 ألف جنيه، وتراجعت الإيرادات في اليوم الخامس لتسجل 139 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «البطة الصفرا»

يجمع فيلم «البطة الصفرا» مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، والتي تتواجد في موسم أفلام صيف 2023 بفيلم آخر وهو «مرعي البريمو» أما النجم محمد هنيدي في التعاون الأول الذي يجمعهما منذ 23 عاما بعد تعاونهما في فيلم «بلية ودماغه العالية».