إجمالي إيرادات فيلم البطة الصفرا يصل إلى 1.2 مليون جنيه

وصل إجمالي إيرادات فيلم البطة الصفرا، لنحو مليون و179 ألفا و91 جنيها، في أول أسبوع عرض بالسينما، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، بينما كسر فيلم بيت الروبي حاجز الـ122 مليون جنيه خلال 8 أسابيع عرض في السينما، بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

وحقق فيلم البطة الصفرا، في شباك تذاكر السينما أمس إيرادات تقدّر بـ114 ألفا و971 جنيها، وجاء في المركز الأول لقائمة الإيرادات اليومية فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، حيث حقق أمس 463 ألف جنيه، يليه فيلم بيت الروبي بإيرادات 378 ألف جنيه، وفي المركز الثالث فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، بإيرادات بلغت 363 ألف جنيه.

أبطال فيلم البطة الصفرا

فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسن أبو الروس، فرح الزاهد، أنوشكا، عمرو سمير، إبرام سمير، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.

قصة فيلم البطة الصفرا

تدور قصة فيلم البطة الصفر، في إطار كوميدي من خلال شخصية أستاذ علم نفس منغلق اجتماعيًا، يجد نفسه متورطًا في أزمات كثيرة، ويواجه عصابة تتاجر في المخدرات، ليترقب الجميع سر البطة الصفرا وبحث الدكتوراه المتعلق بها.