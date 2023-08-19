فيلم البطة الصفرا بالمركز الثامن في إيرادات السينما بـ38 ألف جنيه

حقق فيلم البطة الصفرا، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ38 ألفًا و531 جنيهًا، وجاء بالمركز الثامن في قائمة الإيرادات اليومية، في الوقت الذي تصدرت فيه أفلام العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، المراكز الخمسة الأولى، ويليه أفلام مستر إكس، خمس جولات، البعبع، تاج، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم البطة الصفرا، في الأسبوع الأول من عرضه بالسينما بنحو مليون ونصف مليون جنيه، فيما حقق فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني نحو 4 ملايين جنيه في ثلاثة أيام عرض، وفيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي نحو 13 مليون جنيه في 14 يوم عرض بالسينما.

قصة فيلم البطة الصفرا

خلال أحداث تجمع بين الكوميديا والتشويق والإثار تدور قصة فيلم البطة الصفرا، من خلال قيام باحث بإجراء دراسة تكون بطلتها فتاة متورطة في جرائم كثيرة، الأمر الذي يقلب حياته ويبدأ الجميع لمعرفة سر البطة الصفرا في هذه الأزمة.

أبطال فيلم البطة الصفرا

فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، صلاح عبدالله، أنوشكا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.