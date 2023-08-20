22 ألف جنيه إيرادات فيلم «البطة الصفرا» بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم «البطة الصفرا»، إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس السبت، تقدر بـ22 ألفا و631 جنيها، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

واقتربت إجمالي إيرادات الفيلم من 1.5 مليون جنيه في أول أسبوع عرض بالسينما، فيما تجاوزت إيرادات فيلم «مرعي البريمو» من بطولة محمد هنيدي في أول أسبوعين عرض نحو 13 مليون جنيه، وكذلك فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان نحو 10 ملايين جنيه.

وجاء فيلم «البطة الصفرا»، في المركز الثامن بقائمة الإيرادات اليومية، وسبقه في قائمة الإيرادات من حيث الترتيب وهى أفلام «العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو، مستر إكس، خمس جولات».

أبطال فيلم «البطة الصفرا»

وفيلم «البطة الصفرا» بطولة محمد عبدالرحمن، وغادة عادل، وصلاح عبدالله، وأنوشكا، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وتأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

قصة فيلم «البطة الصفرا»

تدور قصة فيلم «البطة الصفرا»، في إطار كوميدي، من خلال أزمة يتورط فيها باحث اجتماعي داخل أحد السجون مع مجرمة خطيرة، وتقع لهما مواقف تقلب الأحداث رأسًا على عقب.