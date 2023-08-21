خريطة مسلسلات رمضان 2024.. أبرزها مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز

استقر عدد من الأبطال على مسلسلات رمضان 2024، إذ اتضحت خريطة الموسم المقبل بنسبة كبيرة، وأبرزها مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز، للمخرج بيتر ميمي، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز تلك المسلسلات.

مسلسل الراكون

من مسلسلات رمضان 2024، مسلسل الراكون، وهو من بطولة: يوسف الشريف، وتأليف إنجي علاء وإخراج ماندو العدل.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

المسلسل من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وأروى جودة، وكمال أبو رية، وسلوى عثمان، ولبنى ونس. وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، ومن إخراج محمد سامي.

والعمل مكون من 15 حلقة فقط، وقد بدأ المخرج محمد سامي تصوير حلقات المسلسل بالفعل.

مسلسل الحشاشين

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، وأحمد عيد، وإسلام جمال، وميرنا نور الدين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

وبدأ المخرج بيتر ميمي، تصوير المسلسل، رفقة عدد من النجوم، وهم فتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، في الخارج، على أن يعود الجميع للتصوير في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

مسلسل ألف ليلة وليلة

بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، وشيري عادل، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد التاجي، من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل قصة مدينة

بطولة أحمد أمين، محمد ممدوح، ركين سعد، أحمد داش، مايان السيد، من تأليف خالد دياب وشيرين دياب.