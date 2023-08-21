حياة كريمة تعلن انطلاق الفوج الرابع من المعسكرات الشبابية لنشر ثقافة التطوع

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق الفوج الرابع من معكسرات حياة كريمة الشبابية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لنشر ثقافة التطوع بين طلاب الجامعات والتعريف بالمشروع القومي حياة كريمة في قرى المحافظات المصرية.

نشر ثقافة التطوع

وقالت مؤسسة حياة كريمة، إنه سوف يتم الإعلان عن الفوج الرابع خلال الأيام المقبلة، موضحة أن المعسكرات مستمرة على أفواج من جميع المحافظات، مع برنامج يضم عددا كبيرا من الأنشطة وورش العمل والزيارات الميدانية والترفيهية.

وأضافت حياة كريمة، أن الهدف من المعسكرات هو نشر ثقافة التطوع بين طلاب الجامعات والتعريف بالمشروع القومي حياة كريمة في قرى المحافظات المصرية، وتعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية بين شبابنا.

مبادرة أنت الحياة

وفي سياق متصل، أعلنت حياة كريمة انتهاء مبادرة أنت الحياة في محافظة الجيزة «قرية برنشت»، بعد استمرارها 6 أيام في الفترة من 15 إلى 20 أغسطس الجاري، وقدمت خلال هذه المدة مجموعة من الخدمات المتنوعة في كافة القطاعات؛ منها القوافل الطبية، الثقافة ومسرح العرائس والورش الحرفية، واستقبال حالات الغارمين، وكراتين السلع الغذائية، وملتقى التوظيف للشباب.