ختام فعاليات مبادرة «أنت الحياة» في قرية برشنت بالجيزة.. خدمات متنوعة

اختتمت مؤسسة حياة كريمة، أمس الأحد، مبادرة «أنت الحياة» في قرية «برنشت» بمحافظة الجيزة، والتي انطلقت 15 أغسطس الجاري واستمرت على مدار 6 أيام متتالية، حيث قدمت خدمات متنوعة للأهالي، وذلك بالتعاوم مع عدد من الجهات، منها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة المصرية، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الثقافة، ومؤسسة مصر الخير.

خدمات «أنت الحياة» في الجيزة

وذكرت مؤسسة حياة كريمة، في بيان، أنه تم تقديم عدد من الخدمات في أكثر من محور، منها القوافل الطبية، الثقافة ومسرح العرائس والورش الحرفية، واستقبال حالات الغارمين.

وقالت المؤسسة في بيانها «الحمد لله خدمنا الآلاف من أهالينا هناك في كذا محور، ندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، امتحانات محو الأمية واستلام الشهادة بشكل فوري، وكراتين السلع الغذائية، وملتقي التوظيف للشباب».

وبحسب «حياة كريمة»، فإن مبادرة أنت الحياة مستمرة في محافظات أخرى، وسيتم الإعلان عنها.

مبادرة «خُطى»

وفي سياق متصل، قامت مبادرة حياة كريمة، أمس، ضمن فعاليات يوم العمل الإنساني بتوفير 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقة الحركية، في محافظة المنوفية، ضمن مبادرة خطي التي أطلقتها المؤسسة.