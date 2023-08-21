وزير التنمية المحلية يوجه بضرورة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات؛ بضرورة متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب.

وفي سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا بشأن جهود محافظات المنيا ومطروح والإسكندرية في المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل بها لدخولها في الخدمة وفقا للجداول الزمنية المحددة.

نسب تنفيذ المشروعات

وفي محافظة المنيا، جرى متابعة الأعمال الإنشائية بمحطة مياه العدوة الجديدة ورفع كفاءة محطة مياة صفانية، والعمل على إزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة في مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتيسير على المواطنين.

وبمركز سمالوط، تفقد الدكتور سعيد محمد، رئيس المركز، بعض الأماكن المقترحة لإقامة محطة صرف بقريتى طرفا البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية اسطال والشيخ عبد اللاه التابعة للوحدة المحلية لقرية بني غنى ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى المركز.

وفي محافظة مطروح، جرى استهداف 36 قرية وتجمع بمطروح لإقامة جميع المشروعات والبنية التحتية لتوفير الخدمات للأهالي في المجالات المختلفة، والتشديد على الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ تلك المشروعات.

الانتهاء من التجهيزات الخاصة بـ 4 مجمعات خدمية

وبالإسكندرية، جرى الانتهاء من التجهيزات الخاصة بـ 4 مجمعات خدمية والمجمع مكون من 3 أدوار ويشمل وحدة محلية، ومركز تكنولوجي، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومكتب تموين، ومكتب بريد، ومجلس محلي من أجل تقديم خدمات للمواطنين، علاوة على تطوير 6 مراكز خاصة بالشباب.