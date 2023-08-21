أوكرانيا تعلن عن اعتقال «جاسوس» يعمل لصالح روسيا في دونيتسك

كشفت وكالة الأمن الأوكرانية، الإثنين، عن اعتقال جاسوس يعمل لصالح روسيا الفيدرالية، في منطقة دونيتسك، شرق أوكرانيا، عقب وقوع انفجار في هذه المنطقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت نهاية فبراير 2022.

الجاسوس عاش في روسيا من قبل

وبحسب بيان نقلته وسائل إعلام أوكرانية، فإن الجاسوس كان يعمل مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ويمدهم بالمعلومات، وكان يختبئ خلف مهنة المحاماة في منطقة كراماتورسك في دونيتسك، وعاش بين عامي 2019- 2022 داخل الأراضي الروسية، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

تفاصيل القبض عليه

وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية، أن الشخص كان على اتصال مع جهاز أمني في روسيا، ووقع قبل شهرين انفجار قريبا من مطعم بيتزا، وتم القبض على الجاسوس بجوار المكان، أثناء جمعه معلومات لإرسالها إلى روسيا، وسط عقوبة تنتظر هذا الشخص تصل إلى 15 عاما.

المخابرات الأوكرانية تتبعت الجاسوس الروسي

وكشفت المخابرات الأوكرانية عن جمعها أدلة تدين هذا الشخص، ومن ضمنها المكالمات الهاتفية وبطاقات مصرفية تلقى عبرها دفعات مالية من جانب روسيا.

تدريب الطيارين الأوكرانيين

يأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من كشف دول غربية، ومنها هولندا والدنمارك، عن تدريب الطيارين الأوكرانيين من أجل مواصلة القتال ضد روسيا في الأزمة التي بدأت نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا وتحريك روسيا جيشها لحماية هذه الأقاليم.