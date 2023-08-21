صحيفة أمريكية: استخدام القنابل العنقودية خطرا على الجميع في روسيا وأوكرانيا

بعد بدء استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية الأمريكية، قامت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بزيارة إلى مواقع النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والتي يستخدم فيها الجنود الأوكرانيون تلك الذخائر، رغم عدم سماح المسؤولين الأوكرانيون بتصويرها حتى هذه اللحظة.

خطر على الجميع في روسيا وأوكرانيا

وبحسب تقرير الصحيفة، تمثل القنابل العنقودية خطرا على الجميع في روسيا وأوكرانيا، نظرا لأن انفجار تلك القنابل العنقودية في الهواء فوق الهدف، ينتج عنه إطلاق العشرات بل والمئات من القنابل الصغيرة عبر منطقة تبلغ مساحتها عدة ملاعب كرة قدم، ثم تنفجر القنابل الصغيرة، وتتحول إلى شظايا معدنية يمكن أن تمزق الأطراف وتسبب إصابات قاتلة، لافتة إلى أنّ الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص، لأن الذخائر الصغيرة يمكن ألا تنفجر حتى يتم التقاطها، ربما بعد سنوات من انتهاء النزاع.

وتابعت الصحيفة أنّ الأوكرانيين يدركون تمامًا التهديد الذي تشكله القنابل العنقودية، حيث سبق واستخدمتها القوات الروسية على نطاق واسع منذ بداية الأزمة بين الجانبين، على الأقل 24 مرة في مناطق مأهولة بالسكان في أوكرانيا، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، وأسفر هجوم على محطة قطار مزدحمة في كراماتورسك في أبريل 2022 عن مقتل 50 أوكرانيًا وإصابة أكثر من 100.

طمأنة أوكرانية بشأن القنابل العنقودية

لطمأنه الرأي العام، قال وزير الدفاع الأوكراني إنّ الذخائر العنقودية الأمريكية ستُستخدم لاختراق خطوط دفاع القوات الروسية، في إشارة إلى متاهة الخنادق وحقول الألغام الروسية التي أبطأت الهجوم المضاد لأوكرانيا، ولكن عمليا، قال جنود أوكرانيون للصحيفة الأمريكية، إن استخدام القنابل العنقودية أكثر تعقيدًا، فهي لا يمكنها اختراق القوات الروسية المختبئة في الخنادق، لكنها تشكل تهديدًا لجنود المشاة المكشوفين الذين يتقدمون على الأرض.

دور مدافع هاوتزر

قال مسؤولون عسكريون إنّ أطقم المدفعية الأوكرانية في الجنوب والشرق، بالقرب من مدن أوكرانية مثل فولدار، تستخدم أيضًا الذخائر العنقودية الأمريكية، وتطلقها من مدافع هاوتزر، وعندما يتعلق الأمر بالعمليات الهجومية، تستخدم أوكرانيا الذخائر لإطلاق النار على الغابات الكثيفة عندما يكون الموقع الدقيق للقوات الروسية غير معروف، وضرب المركبات غير المدرعة، وإطلاق القنابل الصغيرة على المشاة لإبقائهم في الخنادق، غير قادرين على رد النيران.

وصف أعضاء طاقم المدفعية في شمال شرق أوكرانيا حادثة وقعت في أواخر يوليو، أطلقوا فيها النار على قافلة روسية مكونة من ثلاث مركبات، اثنتان مصفحتان وواحدة غير مدرعة، بعد أن رصدوها من خلال مسيرة، أن الذخائر العنقودية الأمريكية ارتدت من المركبات المدرعة بشكل غير مؤذ، لكنها اخترقت على الفور المركبة غير المدرعة، ما تسبب في حالة من الذعر وتراجعت المركبات في اتجاهات مختلفة.

زيادة النيران الأوكرانية

بينما تحقق القنابل العنقودية فائدة عسكرية نوعية، فإنها توفر أيضًا ميزة كمية في وقت تحتاج فيه أوكرانيا إلى مزيد من الذخائر، لتوسيع نطاق الهجوم المضاد، وقال محللون عسكريون إنّ بداية الحملة الأخيرة في أوائل يونيو شهدت زيادة كبيرة في نيران المدفعية الأوكرانية، إلى 8 آلاف طلقة في اليوم من حوال 3 آلاف إلى5 آلاف، وبدون تدفق الذخائر العنقودية من الولايات المتحدة والمدفعية الأخرى من كوريا الجنوبية، ربما لن تتمكن كييف من مواصلة هجومها المضاد لفترة كافية لاستعادة السيطرة على مناطق كبيرة.

ونقلت الصحيفة عن روب لي، المحلل العسكري بمعهد أبحاث السياسة الخارجية: «أوكرانيا تطلق ذخيرة أكثر من المعتاد، السؤال الكبير هو إلى متى يمكنهم فعل ذلك قبل أن تنفد الذخيرة لديهم ويضطرون إلى تقليص العمليات».

خطر هامشي

وشكك محللون عسكريون في الحكمة من استخدام القنابل العنقودية في المناطق التي يخطط الجنود الأوكرانيون للمناورة فيها، نظرًا للتهديد الذي تشكله الذخائر غير المنفجرة على قواتهم، لكن في بعض المقابلات، تجاهل الجنود والمسؤولون الحكوميون التهديد، بحجة أنه يتعين على القوات بالفعل المرور على رؤوس أصابعها ورفع الألغام وأسلاك التعثر، وقالوا إن الذخائر الصغيرة غير المنفجرة تضيف فقط خطرًا هامشيًا.