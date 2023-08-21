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«شو رأيكم بشكل العسل في الفضاء».. فيديو جديد للرائد الإماراتي سلطان النيادي

كتب:

أحمد عادل موسي
07:18 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي

سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، اليوم، فيديو يوثق استخدام العسل مع العيش التوست في الفضاء، ليظهر بصورة وشكل مختلف تمام عن الطبيعة.

النيادي: العسل مهم لرواد الفضاء

وكتب النيادي عبر تطبيق «X» (تويتر سابقا)، «شو رأيكم بشكل العسل في الفضاء؟ بقى عندي بعض العسل الإماراتي اللي أتناوله بين فترة وأخرى، فوائده كثيرة ومهمة لصحة رواد الفضاء».

النيادي يوثق جميع لحظاته في الفضاء

ومن المعروف أن رائد الفضاء الإماراتي، يوثق جميع لحظاته في الفضاء مع الرد على بعض الأسئلة، التي يكتبها المعلقين على حساباته، كما يوثق دائما صور من الفضاء للدول العربية، ليظهر مدى جمالها ومدى حبه لها.

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي في رحلة فضائية مع طاقم المهمة «Crew-6» إلى محطة الفضاء الدولية في شهر مارس الماضي، ليخوض أطول مهمة عملية للعرب في الفضاء، ومن المرجح أن تستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية.

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بقلم أحمد عادل موسي