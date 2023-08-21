بعد نشر إماراتي صور تناوله العسل.. ماذا يأكل رواد الفضاء وما الممنوع عنهم؟

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستخدم العسل مع العيش التوست ليتناوله إذ يظهر العسل في الفضاء بشكل مختلف عن الأرض، ويتساءل الكثيرون عن ماذا يأكل رواد الفضاء من أطعمة والممنوع عنهم؟

يتشابه غذاء رواد الفضاء بشكل كبير مع ما نأكله نحن على سطح الأرض، فهم يستمتعون بالخضروات والفواكه والحلوى المجففة والمطبوخة مسبقًا، والتوابل المختلفة، ومع ذلك، فإن شروط حياتهم في الفضاء تجبرهم على تغيير شكل طعامهم وطريقة تقديمه، وذلك وفق ما نشر بشبكة rmg.

العديد من التحديات تواجه رواد الفضاء عند تناول الطعام

وهناك العديد من التحديات لتناول الطعام في الفضاء، بما في ذلك كيفية تناول الطعام في ظل ظروف الجاذبية المنخفضة، ولا يقتصر الأمر على مجرد إدخال الطعام من العبوة إلى فم رائد الفضاء.

ويمكن أن يتسبب ذلك في انخفاض كتلة العضلات وكثافة العظام بنسبة تصل إلى 20% بعد قضاء فترات طويلة في الفضاء، هذا لأن الجاذبية المنخفضة لا تضع نفس الضغط على العضلات والعظام مثل الجاذبية الأرضية، ويمكن أن تؤدي هذه الخسارة في كتلة العضلات وكثافة العظام إلى عظام هشة وزيادة خطر الكسور.

وفي الماضي، كان طعام الفضاء مجففًا بشكل رئيسي أو يقدم في شكل عجائن ويؤكل من أنابيب، ومع تقدم العلم، طورت وكالة ناسا وشركات أخرى طرقًا جديدة لمعالجة الأغذية وتعبئتها ومكوناتها، نتيجة لذلك، تحسنت الأطعمة التي يتم تقديمها لرواد الفضاء الآن لتشبه العديد من الوجبات الموجودة على الأرض.

ماذا يأكل رواد الفضاء؟

وعند التخطيط للأطعمة التي سيتم إرسالها إلى الفضاء، يتم تقسيمها إلى المجموعات التالية:

- الأطعمة الطازجة: هي أطعمة تدوم لمدة يومين أو أقل، مثل الفاكهة والخضروات، ويتم تخزينها في الثلاجة على متن المركبة الفضائية ويجب تناولها بسرعة لتجنب التلف، ويتم إرسالها إلى الفضاء للحفاظ على الروح المعنوية العالية لرواد الفضاء.

- الأطعمة المعرضة للإشعاع: هي أطعمة يتم تعريضها لجرعة من الإشعاع المؤين قبل التعبئة، ويؤدي هذا إلى قتل البكتيريا والفيروسات الأخرى التي يمكن أن تسبب المرض.

- أطعمة الرطوبة المتوسطة: هي أطعمة تحتوي على كمية صغيرة من الماء، وغالبًا ما تكون ناعمة الملمس، وتشمل الأمثلة الفواكه المجففة، والخضروات المجففة، والحبوب، والنودلز، والبيتزا المجففة، والمكسرات.

- الأطعمة ذات الشكل الطبيعي: هي أطعمة يتم تعبئتها ببساطة وتكون جاهزة للأكل، وتشمل الأمثلة المكسرات، والبسكويت، وألواح الشوكولاتة.

- الأطعمة والمشروبات القابلة لإعادة التسخين: هي أطعمة يتم إزالة الماء منها قبل تعبئتها، ويؤدي هذا إلى صعوبة تكاثر البكتيريا وإطالة العمر الافتراضي للمنتج بشكل كبير، كما أنه يقلل من فرصة التلف، ويتم إضافة الماء فى حاله واحده وهي عندما يكون رواد الفضاء جاهزين لتناوله.

- الطعام المثبت حراريًا: هو طعام يتم معالجته حراريًا لقتل البكتيريا، ويتم ذلك عن طريق تسخين الطعام إلى درجة حرارة عالية ثم ختمه بسرعة في عبوات محكمة الغلق، وهذا يقتل البكتيريا ويمنع نموها مرة أخرى.

كيف يتم تجهيز الطعام فى الفضاء؟

و يتم تغليف الطعام والشراب في الفضاء بطريقة مماثلة لتلك المستخدمة في الرحلات الطويلة الأخرى، مثل الرحلات العسكرية، ويتم استخدام أكياس القفل المضغوطة والعلب بشكل أساسي لأنها خفيفة الوزن وصغيرة الحجم ومقاومة للتسرب، كما يتم تحضير الطعام في الفضاء باستخدام أفران الميكروويف. يتم استخدام رشاش المياه لتجهيز الوجبات المجففة وحشوها في أكياس المياه.

وتحتوي محطة الفضاء الدولية على غرفة طعام مزودة بطاولات وكراسي مثبتة بالأرض، وهذا يوفر رواد الفضاء تجربة تناول طعام أكثر طبيعية، ويتم تثبيت رواد الفضاء في الكراسي بدعامات الفخذ والقدم ويأكلون من صواني ممغنطة باستخدام الشوك والسكاكين والملعقة، وتبطّن المواد المضادة للميكروبات جدران الغرفة، مما يمنع انتشار البكتيريا.