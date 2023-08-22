حبس عامل أنهى حياة زوجته في القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس عامل بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قرية تابعة لمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية بتهمة قتل زوجته عقب وصلة اعتداء عليها باللكمات والركلات، ما أسفر عن نقلها للمستشفى في حالة حرجة ووفاتها اثناء محاولة إسعافها.

بلاغ من المستشفى

وذكرت التحريات التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، أنَّ مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تلقت بلاغًا بوصول سيدة تدعى «س. ا»، 34 سنة، جثة هامدة عقب وصولوها مصابة بسحجات وكدمات على يد زوجه وجرى وكشفت المعاينة إصابة المجني عليها بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

الأب يتهم الزوج بقتل ابنته

وخلال التحقيقات اتهم زوج المتوفاة، وهو عامل، مقيم بدائرة المركز بالتعدي عليها بالضرب ما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها، وعلل ذلك على إثر خلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المشكو في حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالت المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق