تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الغربية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في الغربية والحصول على مبالغ مالية وصلت 1.2 مليون جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

بلاغ من 3 أشخاص ضد المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ إلى مديرية أمن الغربية، من قبل 3 أشخاص محل إقامتهم في محافظة الغربية، يفيد تضررهم من أحد الأشخاص، محل إقامته بالمحافظة ذاتها، لتلقيه مبالغ مالية منهم بلغت 1.2 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم في تجارة المنظفات ومستحضرات التجميل.

كما أن المتهم وعد الشاكين أنهم سيعطيهم أرباح مالية متفق عليها مقابل تشغيل أموالهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

القبض على المتهم

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو في حقة بممارسة نشاطًا احتياليًا على النحو المُشار إليه، وبتقنين الإجراءات أمكن القبض عليه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي.

وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.