أحمد بتشان يطرح أغنية «زي القمر» (فيديو)

أعلن الملحن محمد مدين عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، طرح المطرب أحمد بتشان لأغنيته الجديدة «زي القمر» على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

تفاصيل أغنية أحمد بتشان

ونشر مدين الأغنية وعلق عليها قائلا: «أول ما قامت الدنيا قامت.. والضحكة منها راحت قالبة الدنيا قلب.. عملت عمايل جوانا وسوت هوايل.. أنا نازل قلبي فاضي ومروح بحب».

مدين يحتفل بأغنية أما تفتكري لأصاله

واحتفل «مدين» منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بأغنية أما تفتكره لأصالة، التي تخطت 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب، إذ نشر الأغنية وعلق عليها قائلا: «كل الناس بتتغير وهي لسه على حالها، ألحان مدين للفنانة أصالة، كل أما تفتكره، كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع عمرو عبد الفتاح، أكثر من 12 مليون مستمع على اليوتيوب».