محمد مدين يحتفل بتخطي أغنية «أما تفتكره» لأصالة 12 مليون مشاهدة

احتفل الملحن محمد مدين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بأغنية أما تفتكره لأصالة، التي تخطت 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

ونشر محمد مدين، الأغنية، وعلق عليها: «وكل الناس بتتغير وهي لسه على حالها، ألحان مدين للفنانة أصالة، كل أما تفتكره، كلمات: تامر حسين، ألحان: مدين، توزيع: عمرو عبد الفتاح، أكثر من 12 مليون مستمع على اليوتيوب».

حفل أصالة في إسطنبول

وأحيت الفنانة أصالة منذ أيام، حفلا غنائيا في مدينة إسطنبول التركية، رفع شعار كامل العدد؛ إذ شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، وقالت أصالة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن الحفل: «كانت ليلة امبارح بإسطنبول.. ليلة من ألّف ليلة وليلة.. كانت حلمّ عشناه.. حقيقة صوتي وصلّ لأعلى وأحلى نقطة برأسي حتّى فصلت عن الواقع، بس مو لحالي فصلت أنا وكلّ الشباب والصبايا والصغار أخدت بإيدهم ورحنا أحلى مشوار.. الوجوه كلّها شغف وشوق وحُبّ وجمال ».