محمد عطية بعد حضوره حفل عمرو دياب في لبنان: أنا محظوظ إني عاصرت الهضبة

حرص الفنان محمد عطية على حضور حفل عمرو دياب والذي أقيم في لبنان بعد غياب «الهضبة» 12 عاما عن إحياء الحفلات الغنائية في هذا البلد العربي، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، إذ رفع شعار كامل العدد.

محمد عطية يعلق على حفل عمرو دياب

ونشر عطية فيديو لحفل عمرو دياب معلقا: في فنانين جامدين وفي عمرو دياب .. كاريزما .. حضور .. غنا متواصل لمدة ساعتين بنفس الطاقة والجودة.. أنا محظوظ إني من الجيل اللي عاصر الهضبة.. حفلة بيروت يوم عمري ما هنساها في حياتي.. وتجربة حضور الحفلة من على المسرح تجربة من أجمل التجارب اللي عشتها.. في حب عمرو دياب.

حفل عمرو دياب في لبنان

وأحيا عمرو دياب السبت الماضي في لبنان حفلا غنائيا ناجحا، رفع شعار كامل العدد، وقدم دياب خلال الحفل، باقة من ألمع أغانيه القديمة والجديدة، كما تكريمه في لبنان على خشبة المسرح من الرئيس التنفيذى لمنصة «أنغامي»، باعتباره الفنان الأكثر استماعا على المنصة.