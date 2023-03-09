الفنان محمد عطية يطرح كليب «آلة الزمن» عبر المنصات الموسيقية

طرح منذ قليل الفنان محمد عطية أحدث أغنياته بعنوان «آلة الزمن» وذلك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات والمنصات الموسيقية وبمجرد نزولها تفاعل معها العديد من رواد السوشيال ميديا ومحبيه.

تفاصيل «آلة الزمن»

«آلة الزمن» جرى تصويرها على طريقه الفيديو كليب وذلك في عدد من اللوكيشنات المختلفه بلبنان، مع المخرجة لميس جعفر، وقد ظهر «عطية» في لوك مختلف جدا خطف أنظار العديد من معجبيه.

«آلة الزمن» كلمات وألحان محمد عطية وتوزيع وميكس وماستر زووووم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك، وإخراج لميس جعفر وجرى طرحها منذ قليل، على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.