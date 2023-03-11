محمد عطية يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة «آلة الزمن».. تداخل ثلاثة أعمال

كشف الفنان محمد عطية، عن تفاصيل أغنيته الجديدة «آلة الزمن»، التي طرحها عبر صفحاته الرسمية، وقناته بـ«يوتيوب» خلال الساعات الماضية.

ونشر محمد عطية عبر إنستجرام، تفاصيل أغنيته الجديدة قائلا: «أغنية آلة الزمن نتاج لتداخل ثلاثة أعمال مقربة إلى قلبي.. تلاشت الخطوط الفاصلة بين تلك الأعمال، فاشتبكت الأحداث والشخصيات والأماكن بطريقة لم أستطع التعبير عنها، إلا من خلال تلك الكلمات.. بطل واحد يتجسد في ثلاث شخصيات (چول/ كافكا/ تنجو)، وبطلة واحدة في جسد ثلاث سيدات (كلمانتين/ ميلينا/ أومامه).

محمد عطية: بطلة واحدة في جسد ثلاث سيدات

أضاف: «في خيالي يتحدث چول الى كلمانتين مستخدما رسائل كافكا الى ميلينا ساعيا طوال الوقت لنسيان حبها.. ذلك الحب الذي قدر له استحالة تحقيق نهايته السعيدة على أرض الواقع.. وبعد أن ضرب اليأس جسده النحيل وفقد الأمل في النسيان، قرر أن يذهب إلى (ساحر الجنوب/ دكتور هاورد) الذي ظهر في خيالى في صورة (الزعيم) من رواية موراكامي بطقوسه الغريبة، ليطلب منه أن يمحو قصة حبه من ذاكرته».

صورة «الزعيم» من رواية موراكامي

تابع الفنان محمد عطية حديثه: هنا عالم موراكامي، حيث تنزف الجراح دماء حقيقية وحيث يكون الألم ألما حقيقيًا والخوف خوفا حقيقيا والقمر البازغ في السماء ليس قمرا من ورق، إنه أو انهما قمران حقيقيان.

وأثناء محاولة النسيان، يقرر انه لا يريد ذلك بل يريد لحبهما ان يبقى في ذاكرته، فيبدأ في الهروب من خريطة محو الذاكرة التي وضعها له ساحر الجنوب.