أحمد عصام: عمرو دياب قدم حفلا للتاريخ في لبنان.. وعلينا الفخر به

أعرب الفنان أحمد عصام عن سعادته بنجاح حفله الأخير مع الهضبة عمرو دياب في لبنان، الذي حقق صدى واسعا في جميع أنحاء الوطن العربي، خاصة وأنه شهد عودة الهضبة إلى حفلات لبنان بعد غياب أكثر من 12 عاما.

حفل عمرو دياب في لبنان بعد غياب 12 عاما

وقال عصام في بيان: «الحفلة كانت ذات طبيعة خاصة لذلك اهتمينا بتفاصيلها بشكل كبير، وقمت بالسفر إلى هناك أكثر من مرة لمعاينة مكان الحفل، على مدار 3 شهور، حيث احتاج إلى عدد كبير من العمالة والخامات المستخدمة، لكي يخرج في هذا الشكل».

وأضاف: «على مدار ساعة ونصف الساعة قدم عمرو دياب مجموعة أغنيات مختلفة، كل أغنية لها المؤثرات البصرية الخاصة بها المختلفة عن غيرها، وهو الأمر الذي تطلب تركيز ومجهود كبير جدا، فهو حفل نستطيع القول أنه للتاريخ، وعلينا جميعا أن نفخر بأن عمرو دياب فنان مصري فهو خير سفير لمصر وفنها».

أحمد عصام يشكر عمرو دياب

وأشار عصام إلى أن الجمهور كانوا يرتدون الملابس البيضاء خلال الحفل، وهو ما يوحي أن شعب لبنان كان يرتدي الملابس البيضاء من العدد الغفير الذي تواجد في مكان الحفل.