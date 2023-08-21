فرقة كايروكي على موعد مع جمهورها بحفلين دفعة واحدة

تعيش فرقة كايروكي، خلال هذه الفترة، حالة كبيرة من النشاط الفني على مستوى الحفلات الغنائية، حيث كانوا قد أحيوا عددا من الحفلات الأيام الماضية ويتبقى لهم حفلان الأيام المقبلة.

تفاصيل الحفلين

ومن المقرر أن يقام أول حفل خاص بـ فرقة كايروكي يوم السبت المقبل الموافق 26 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث سيختتمون المهرجان من خلالها وسيقدمون عددا من أغانيهم المميزة.

أما فى يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر ستكون فرقة كايروكى على موعد مع جمهورهم فى مدينة الإسكندرية من خلال حفل غنائي سيقام فى نادى الاتحاد الجديد.

مهرجان العلمين شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية

يذكر أن مهرجان العلمين شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية من بينها حفل لتامر حسني وكذلك أحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم وتامر عاشور وبهاء سلطان وكارول سماحة وإليسا وعمر خيرت وحكيم وأنغام وعدد آخر من الحفلات الغنائية المميزة ومن المقرر أن يحيي أيضا هذا الأسبوع كل من فرقة شارموفرز ومطرب الراب العالمى russ.