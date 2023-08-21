أسرة جورج الراسي تحيي ذكراه بكنيسة القديسين الأحد المقبل

تحيي أسرة الفنان اللبناني جورج الراسي، ذكراه الأولى الأحد المقبل، بإقامة قداس على روحه بمناسبة مرور عام على رحيله إثر حادث سير تعرض له في 27 أغسطس من العام الماضي.

القداس يقام في كنيسة القديسين

كتبت ساندرلين الراسي، شقيقة الفنان الراحل، في منشور عبر تطبيق انستجرام: «بمناسبة مرور سنة على انتقاله إلى حضن الآب على رجاء القيامة المجيدة المأسوف على شبابه المرحوم الفنان جورج خليل الراسي.. يقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم الأحد 27 أغسطس 2023 في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل، عائلة الفقيد وأنسباؤهم يدعون الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة».

جورج الراسي توفي عن عمر 40 عاما

كان الفنان الراحل جورج الراسي فارق الحياة العام الماضي إذر حادث سير، وذلك عن عمر ناهز 40 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في 29 يناير 1980، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات الشهيرة التي ذاع صيتها في الوطن العربي.