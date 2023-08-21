حمزة نمرة يكشف عن موعد طرح أغنيته «عالم كدابة».. ويعلق: يا ترى الناس كده فعلا؟

كشف الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «عالم كدابة» من ألبوم «رايق»، الذي طرح أغانيه تباعا.

حمزة نمرة يكشف عن البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة

ونشر حمزة نمرة، البرومو الدعائي للأغنية، وعلق عليها قائلا: «ياترى عالم كدابة فعلا؟ إستنوا أغنية عالم كدابة يوم الأربعاء الساعة 7 مساء على يوتيوب وكل منصات الأغاني».

وطرح نمرة منذ أيام ، أغنيته الجديدة «مش سليم»، الذي روج لها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشر البرومو الدعائي للأغنية وعلق عليه: «مش سليم.. الأربعاء 16 أغسطس الساعة 7 مساء، بتوقيت القاهرة على اليوتيوب وكل منصات الموسيقى».

وطرح نمرة مؤخرا من ألبوم «رايق»، عددا من الأغاني، التي نالت إشادات الجمهور، أبرزها أغنية «مرايات» و«رياح الحياة» و«غروب» و«الإسكندرية»، و«شيخ العرب»، و«رايق».