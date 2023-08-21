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حمزة نمرة عن فيلم «العميل صفر»: «واصلين لحتة حلوة أوي في الكوميديا»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:29 ص | الإثنين 21 أغسطس 2023
حمزة نمرة

حمزة نمرة

أشاد الفنان حمزة نمرة، بفيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني، والذي يعرض حاليا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي ضمن منافسات موسم الصيف.

حمزة نمرة يبدي أعجابه بفيلم العميل صفر

ونشر حمزة نمرة صورة خلال حضوره فيلم «العميل صفر» بإحدي السينمات، عبر حسابه الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها:«حضرت أنا ومراتي والولاد فيلم العميل صفر.. وأنا بقول إننا واصلين لحتة حلوة أوي في الكوميديا في مصر عايزين نحافظ عليها.. مبروك يا أكرم يا جامد».

فيلم «العميل صفر» طرح منذ أيام قليلة بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي، ولقي تفاعلا كبيرا من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتى تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، مصطفي غريب، محمد أوتاكا، فاطمة البنوي، منذر رياحنة، إسماعيل فرغلي، أسماء أبو اليزيد، أيمن الشيوي، فيدرا.

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