أغنية «مش سليم» للفنان حمزة نمرة تحقق المليون الأول على «يوتيوب»

تخطت أغنية «مش سليم» للفنان حمزة نمرة، حاجز المليون مشاهدة بعد طرحها في الـ48 ساعة الماضية، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والمنصات السمعية والإلكترونية، وتصدرت تريند يوتيوب وقائمة الأعلى استماعًا ومحركات البحث، وتداول كلماتها على نطاق واسع على منصات السوشيال ميديا المختلفة.

أغنية «مش سليم» من ألحان حمزة نمرة وأندريه مينا، وكلمات محمد فاروق، توزيع وميكساج أندريه مينا، تنفيذ وتريات أحمد عاطف، وظهر «نمرة» خلال فيديو كليب الأغنية بمفرده، وهو الأمر الذي اعتاد عليه في كليباته السابقة وعدم الاستعانة بآخرين بصحبته.

كلمات أغنية مش سليم للفنان حمزة نمرة

ومن كلمات أغنية مش سليم للفنان حمزة نمرة: «جزء كان تعبان وخف.. وجزء لسه للأسف.. كان زمان عفريت دفنته.. بعد فترة رجع لي ألف.. مش يا ماضي لسه سايبك.. ايه بقى تاني اللي جايبك.. كنت ماشي خلاص كويس.. مرة واحدة شريطي سف».

ألبوم رايق يضم 13 أغنية

وكان حمزة نمرة قرر طرح أغاني ألبوم «رايق» الذي يضم 13 أغنية في موسم صيف 2023، من خلال طرح كل أغنية أو أكثر مساء يوم الأربعاء، وقدم حتى الآن نحو 8 أغنيات أبرزها: غروب، رياح الحياة، إسكندرية، لعله خير.