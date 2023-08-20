أغنية «رياح الحياة» لـ حمزة نمرة تتخطى 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب

تخطت أغنية «رياح الحياة» للفنان حمزة نمرة حاجز 7 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، واحتلت المركز الرابع في قائمة الأكثر استماعًا على يوتيوب، والمركز الأول على تطبيق «أنغامي» ضمن قائمة 50 أغنية الأكثر استماعًا.

أغنية «رياح الحياة» من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.

أغنية رياح الأكثر استماعًا على «يوتيوب» و«أنغامي»

وأشار حمزة نمرة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إلى أن محمد فاروق مؤلف كلمات الأغاني، نقلها من تجربة واقعية مرّ بها أحد أصدقاءه، ومن ثم حرصة على ترجمة مشاعر صديقه في صورة كلمات حتى خرجت الأغنية للنور.

13 أغنية في ألبوم «رايق»

وطرح حمزة نمرة، نحو 8 أغاني من ضمن ألبوم رايق، والذي يضم 13 أغنية، حيث يقوم بطرح كل أغنية أو أكثر مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، ومن الأغاني التي قدمها حتى الآن بخلاف «رياح الحياة» أغاني «رايق»، و«غروب»، و«لعله خير»، و«مش سليم»، و«أنا الطيب»، و«إسكندرية».