حمزة نمرة يكشف لـ«الوطن» عن كواليس أغنية «رياح الحياة» بعد نجاحها الكبير

يطرح الفنان حمزة نمرة، خلال الأيام المقبلة، ألبومه الجديد «رايق»، الذي طرح حتي الآن 8 أغاني منه، وتحقق أغنية «رياح الحياة» نجاحا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، إذ حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وتحتل صدارة الأكثر استماعا بجميع منصات الموسيقية.

كواليس أغنية «رياح الحياة»

وتواصل «الوطن» مع حمزة نمرة، لمعرفة سبب تفوق الأغنية، كما كشف عن كواليسها، إذ قال: «تعاونت في الأغنية دي مع مخرج عالمي بريطاني، واتفقنا على عمل حاجة بسيطة بكليب أغنية رياح الحياة، ويكون التصوير وان شوت، وأصرينا على ظهور بعض الكلمات، وإن الكليب به شيء عبقري في حركة الكاميرا».

وأضاف أن أغنية «رياح الحياة» من كلمات محمود فاروق، وهي عبارة عن قصة واقعية لصديق له، مر بتجربة فاشلة، ولكن أخذ وقتا طويلا حتى تنهار هذه العلاقة، وأنه شاهد صديقه في مناسبة ما، وشعر أنه لوحده، ويحاول تجاوز حزنه، ولكنه لا يستطيع، ويعيد حياته من الأول، لذلك تأثر بالفكرة، وقرر تجسيد الحكاية بأغنية جديدة.

نجاح أغنية رياح الحياة

أغنية «رياح الحياة» تحتل المركز الرابع، في قائمة الأكثر استماعا على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعد تحقيقها 6 ملايين و800 ألف مشاهدة، منذ طرحها وحتى الآن.