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أحمد الطاهري يعلن أسماء التعيينات الجديدة بقطاع القنوات الإخبارية

كتب:

محمد أيمن سالم
08:12 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التعيينات الجديدة بقطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة، ضمن خطة التطوير وحركة الترقيات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رئيس قناة القاهرة الإخبارية

وتقرر تعيين أحمد أبو زيد نائبا لرئيس قناة القاهرة الإخبارية، شادي شاش نائبا لرئيس قناة إكسترا نيوز، دعاء جاد الحق نائبا لرئيس قناة إكسترا لايف، الدكتور محمد سعيد محفوظ رئيسا لمركز تدريب القنوات الإخبارية، والدكتورة داليا عبد الرحيم، مساعدًا لرئيس القطاع لملف الإسلام السياسي.

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