«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تأثر المخابز في تونس بأزمة الحبوب العالمية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن أوضاع المخابز في تونس، وذلك عبر برنامج «حديث المغرب العربي» الذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي.

وقال التقرير: «يبدو أن التحديات لا تأتي فرادى، ففي ظل حرب روسية أوكرانية أثرت على إمدادات الحبوب وموجات الحر والجفاف التي أثرت كذلك على الزراعة، تواجه تونس أزمة في توفير الحبوب، وهو ما انعكس على الأسواق والمخابز».

إعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق

وأضاف: «جرى التوصل إلى اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق ما يشكل بداية حل لازمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين».

الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب تكررها

وتابع: «الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد أن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر، مشيرا إلى أن البعض يرتب من الآن لاختلاق أزمات أخرى في مواد أساسية، كما أضاف أن الدولة لن تبقى مكتوفية الأيدي وأنها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الإدارة من كل من اندس داخلها، وصار يمثل عقبه لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين».

واستطرد التقرير: «وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت احتجاز رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بو عنان بتهم الاحتكار والمضاربة بمواد غذائية».

في السياق، قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، آخر تطورات أزمة الخبز في تونس، مشيرة أن نقابة المخابز العصرية أعلنت تعليق الاحتجاجات المقرر تنفيذها اليوم وغدا وبعد غد، وجاء القرار بعد بيان أصدرته وزارة التجارة وأعلنت أنها ستستأنف تزويد المخابز العصرية بالدقيق المدعم.

نوعان من الدقيق في تونس

وأضافت خلال مداخلة مع البرنامج أن هناك نوعين من الدقيق في تونس، هما المدعم الذي يذهب أساسا إلى المخابز التقليدية المدعمة، التي توفر الخبز بأسعار في متناول التونسيين ومخابز عصرية تبيع جزءا من الخبز المدعم بأسعار معقولة والجزء الأكبر من إنتاجها يكون خبزا غير مدعم، وتكون أسعاره مرتفعة مقارنة بالخبز العادي.

مراقبة كبيرة لتوفير وتزويد السوق

وتابع: «هناك حملة مراقبة كبيرة لتوفير وتزويد السوق بمادة الدقيق المدعم وحملة مراقبة كبيرة على المخابز بأنواعها المختلفة سواء التقليدية أو العصرية، حيث قالت الحكومة إن البعض يشتري الدقيق المدعم ويبيعه بأسعار مرتفعة وهو ما لا يتناسب مع منظومة الدعم في البلاد».