«مستقبل وطن» بأسوان ينظم ندوات لمناقشة قضية الزيادة السكانية

نظم حزب مستقبل وطن، بالتعاون مع أمانة محافظة أسوان، عدة ندوات لمدة يومين في مراكز ونجوع وقرى المحافظة، بعنوان «الزيادة السكانية وكيفية تحويلها لأداة للتنمية الاقتصادية».

أطلقت على هامش الحوار الوطني

وتزامنت هذه الندوات مع جلسات الحوار الوطني الجارية حاليًا وذلك بحضور نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، وقدمت محاضرة حول المحور الاجتماعي وتأثير الزيادة السكانية على التنمية الاقتصادية.

عدد من الشخصيات البارزة يشارك في الندوات

وشارك في الندوات عدد من الشخصيات المجتمعية والنائب مجدي حسيبو، أمين الحزب بمحافظة أسوان، ودكتور هاجر عثمان كرباش، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن.

أمانة أسوان بحزب مستقبل وطن تناقش القضية السكانية

وناقشت أمانة أسوان عددا من القضايا المتعلقة بقضية الزيادة السكانية واستكشاف سبل تحويلها لأداة للتنمية الاقتصادية في محافظة أسوان.

يأتي ذلك في إطار الحوار الوطني الذي يسعى لتوفير منصة للحوار والتبادل البناء بين مختلف الأطراف لصياغة سياسات واستراتيجيات شاملة تعزز التنمية المستدامة في مصر.