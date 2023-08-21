دوللي شاهين تغادر إلى بيروت لزيارة عائلتها بعد نجاح أغنيتها «حوش الدلع»

سافرت الفنانة اللبنانية، دوللي شاهين، مع ابنتها الوحيدة نور، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد نجاح أغنيتها الأخيرة «حوش الدلع» وذلك لزيارة عائلتها وأصدقائها.

دوللي شاهين: نجاح أغنية «حوش الدلع» فاق توقعاتي

وكشفت دوللي لـ«الوطن» عن سعادتها البالغة للنجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة التي لم تكن تتوقعه مطلقا، إذ حققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة، بعد طرحها بساعات قليلة.

«حوش الدلع» من كلمات دوللي شاهين

أغنية «حوش الدلع» من كلمات دوللي شاهين وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز، وهي آخر أعمال دوللي شاهين.

ويقول مطلع الأغنية :«يا حبيبي اهدى وروق بطل تبقى كده أفوش.. بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف.. دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش»