فضل شاكر يروج لأغنيته الجديدة «الأشخاص الغلط»

روج الفنان فضل شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيته الجديدة «الأشخاص الغلط» المقرر طرحها غدا.

ونشر فضل شاكر، البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليها قائلا: «بكرا بصير فيكم تسمعوا الأغنية الثالثة من ألبومي الجديد الأشخاص الغلط عبر قناتي الرسمية على يوتيوب وعلى جميع المنصات».

ألبوم فضل شاكر الجديد

وطرح فضل شاكر، مؤخرا ثاني أغاني ألبومه الجديد، التي تحمل اسم «قال حب قال»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد، وحققت نجاحا ومشاهدة.