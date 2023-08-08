فضل شاكر يحقق 125 ألف مشاهدة بأغنية قال حب قال خلال 12 ساعة

طرح الفنان فضل شاكر، ثاني أغاني ألبومه الجديد، والتي تحمل اسم «قال حب قال»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وذلك في تمام السادسة مساء أمس الاثنين.

نجاح أغنية قال حب قال لفضل شاكر

وحققت أغنية قال حب قال لـ فضل شاكر، أكثر من 125 ألف مشاهدة، في أقل من 12 ساعة فقط.

أغنية قال حب قال تعاون فيها فضل شاكر مع الشاعر عمرو المصري، والملحن عمرو الشاذلي، والمنظم ميكس وماسترعمرو الخضري، ومهندس صوت حسام صعب، ومدير الإنتاج ماجد سليمان.

وكان فضل شاكر، حرص على الترويج لأغنيته الجديدة قال حب قال، عن طريق نشره لجزء صغير منها، عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «صار فيكم تسمعوا أغنيتي الثانية قال حب قال من ألبومي الجديد عبر قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي والتوزيع لعمرو الخضري».