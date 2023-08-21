انطلاق «تقليل الاغتراب» خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الثانية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، ستنطبق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وستستمر لمدة 5 أيام، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تقليل الاغتراب 2023

أضاف رئيس قطاع التعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال تنسيق تقليل الاغتراب يسير يصورة هادئة ومنتظمة، دون رصد أية مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحا أن موقع التنسيق الإلكتروني، هو النافذة الوحيدة لأعمال تسجيل الرغبات وتنسيق تحويلات الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023.

تنسيق الجامعات

وتابع أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال تسجيل الرغبات وتنسيق الجامعات، لم ترصد أية مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وأن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سيتم الكشف عنها خلال 48 ساعة من الآن.