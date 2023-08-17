نظام تقليل الاغتراب 2023.. تعرف على كل التفاصيل من مكتب التنسيق

كشف مكتب التنسيق العام التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نظام تقليل الاغتراب 2023 وخطوات التقديم لتنسيق الجامعات للعام الدراسي الجامعي 2023-2024.

نظام تقليل الاغتراب 2023 بالتحويل

ويقوم الطالب من خلال نظام تقليل الاغتراب 2023 بالتحويل بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، بحيث يلتحق في كلية بالمنطقة، موضحة أنّ الغرض من التحويل ليس تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.

نظام تقليل الاغتراب 2023.. تحويل من كلية إلى أخرى مناظرة

ولفت مكتب التنسيق العام، في تقرير له، إلى أن نظام تقليل الاغتراب 2023 الذي يستهدف عملية التحويل من كلية إلى أخرى ينقسم إلى نوعين على النحو التالي:

1- التحويل إلى كلية غير مناظرة

2 - يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط.

شروط نظام تقليل الاغتراب2023 .. الحد الأدنى

- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (النظام / انتساب).

- استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

كيفية التحويل إلى كلية مناظرة في نظام تقليل الاغتراب

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (1) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

نوه مكتب التنسيق العام بوزارة التعليم العالي إلى أنه في حال وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي، يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قد أعلن نتيجة تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى للعام الجامعي 2023-2024 أمس الاول الاثنين ، وبدأ مكتب التنسيق في استقبال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من طلاب الثانوية العامة ، خلال الفترة من أمكس الثلاثاء 15 أغسطس إلى يوم السبت المقبل 19 من نفس الشهر .