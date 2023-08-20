موعد تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات

تزامنا مع انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023 مساء اليوم الأحد، يرغب عدد من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، شعبتي علمي (علوم/ رياضة) وأدبي، الذين سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى والثانية للتنسيق عن موعد تقليل الاغتراب 2023، كي يتمكنوا من اختيار كلية في النطاق الجغرافي الأقرب لهم، بدلا من الكلية التي جرى القبول بها وفقا للتنسيق وتسجيل الرغبات.

موعد تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق

وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن موعد تقليل الاغتراب 2023، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، ستنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، وفقا للضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت الوزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، ستنتهي مساء اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس، ولا نية لمد مهلة هذه المرحلة من التنسيق مرة أخرى.

لا نية لمد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة من التنسيق، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العليم أن تسجيل الرغبات في هذه المرحلة من التنسيق سيبدأ عقب الإنتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، مضيفة أن هذه المرحلة الأخيرة من التنسيق تشمل الطلاب الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2023، وكذلك الناجحين في امتحانات الدور الثاني.