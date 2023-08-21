لينك تقليل الاغتراب 2023.. اعرف خطوات وموعد التحويلات

تزامنا مع الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا خلال الساعات القادمة، أتاحت التعليم العالي لينك تقليل الاغتراب 2023، مشيرة إلى أن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب تتم بقبول نسبة الـ10% من إجمالي الطلاب المسجلين بالأعداد المقررة للكليات المختلفة.

لينك تقليل الاغتراب لطباعة بطاقة الترشيح النهائية

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنه من خلال لينك تقليل الاغتراب 2023، يمكن للطالب اجراء التحويل، وطباعة بطاقة الترشيح التي تشمل الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، موضحا أنه في هذه الحالة تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

اجراء التحويلات على لينك تقليل الاغتراب 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ستنطلق عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023 بـ48 ساعة على الأقل، ليتمكن الطلاب من اجراء التحويلات على لينك تقليل الاغتراب 2023.

ويمكن للطالب الذى تم ترشيحه ويرغب في تقليل الاغتراب من خلال لينك تقليل اغتراب الكليات 2023اتباع ما يلي:

- الدخول على موقع التنسيق والضغط على خدمة «تقليل الاغتراب».

- يختار الطالب نوع الشهادة الحاصل عليها.

- يدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري.

- يظهر أمام الطالب من خلال موقع تقليل اغتراب الكليات 2023قائمة الرغبات المسجلة سابقا، ثم يضغط على «قائمة جديدة».

- تأتي خطوة تقليل الاغتراب، اختر «تقليل اغتراب مناظر - تقليل اغتراب غير مناظر - معاهد».

- إدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به، وفقًا للقواعد المقررة، وإدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم الضغط على «تسجيل».