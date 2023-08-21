نبيلة عبيد: مهرجان القاهرة للدراما مشرف.. وسعيدة بإقامته في العلمين

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها لإقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة.

نبيلة عبيد: سعيدة جدا بمهرجان القاهرة للدراما

وقالت نبيلة عبيد في تصريح لـ«الوطن»: «سعيدة جدا بمهرجان القاهرة للدراما الذي تم تكريمي في دورته الأولى وكان لقائي أنا ونادية الجندي على المسرح وقال وقتها الدكتور يحيي الفخراني المصالحة الوطنية».

وأضافت نبيلة عبيد: «أتمنى التوفيق والنجاح للدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما وهو مهرجان مشرف برئاسة يحيى الفخراني وأشرف زكي، وفكرة إقامة الدوره الثانية في العلمين الجديدة عظيمة جدا واثق أن هتكون الدورة الثانية منظمة على أكمل وجه، إذ أن الدورة الأولى من المهرجان كانت منظمة بشكل كبير وكرمت عددا كبيرا من نجوم الفن وأسماء لها تاريخ».

تكريم عدد من المبدعين بمهرجان القاهرة للدراما

يٌكرم مهرجان القاهرة للدراما 2023 عددًا من المبدعين في مختلف مجالات العمل الفني، تحت عنوان «أسعدتمونا»، بالإضافة إلى الاحتفاء بمرور 60 عامًا من عمر الدراما المصرية، وسيتمّ تكريم مجموعة من رموز الفن الذين أسهموا في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي، تحت عنوان «60 سنة دراما».